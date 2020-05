Wie geht’s weiter? Die Situation in Europas Fußball-Ligen

Die tipico Bundesliga startet am Dienstag, 2. Juni und die Pläne für den Restart in England, Italien und Spanien nehmen ebenfalls Formen an. Doch wie sieht es in den anderen europäischen Ligen aus? Sky Sport klärt auf.

Der Termin zum Restart der Premier League steht fest. Am 17. Juni sollen Mohammed Salah, Raheem Sterling und Co. weiter um die englische Meisterschaft kämpfen. Auch in Italien sind die Verantwortlichen drauf und dran, den Ball wieder rollen zu lassen. Die Serie A soll am 20. Juni zurückkehren.

ÖSTERREICH: Am 29. Mai findet das Pokalfinale zwischen Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau statt. Die Liga wird ab 2. Juni (Qualifikationsrunde) sowie 3. Juni (Meisterrunde) fortgesetzt.

ENGLAND: Die Premier League will am 17. Juni wieder loslegen – sofern die Politik zustimmt. Darauf einigten sich die Klubs. Die verbliebenen 92 Partien werden vor leeren Rängen ausgetragen.

ITALIEN: Die Serie A pausiert seit dem 9. März, zwölf Spieltage fehlen noch bis zum Ende der Meisterschaft. Sportminister Vincenzo Spadafora kündigte nach der Genehmigung des Sicherheitskonzeptes an, dass die Liga am 20. Juni fortgesetzt werden soll.

SPANIEN: La Liga will laut Präsident Javier Tebas am 11. Juni mit dem Derby zwischen Real Betis und dem FC Sevilla den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Ministerpräsident Sanchez hatte bereits eine Wiederaufnahme der Spiele ab dem 8. Juni erlaubt.

DÄNEMARK: Am 28. Mai startete die Liga mit einem Nachholspiel, am kommenden Pfingstwochenende folgt dann der komplette Wiederbeginn der Superliga.

GRIECHENLAND: Der geplante Termin für den Wiederbeginn ist der 6. Juni.

KROATIEN: Das Pokal-Halbfinale soll am 30./31. Mai ausgetragen werden, eine Woche später (6. Juni) die Liga wieder beginnen.

NORWEGEN: Die Profiligen dürfen ab dem 16. Juni den Spielbetrieb aufnehmen. Saisonbeginn ist normalerweise im April.

POLEN: Die polnische Liga nimmt am 29. Mai den Betrieb mit Geisterspielen wieder auf.

PORTUGAL: Die Liga NOS will den Spielbetrieb am 3. Juni wieder aufnehmen.

RUSSLAND: Die Premier-Liga will die Saison am 21. Juni fortsetzen. Zudem soll einigen Zuschauern der Zutritt zum Stadion erlaubt werden.

SCHWEDEN: Die Eliteliga Allsvenskan will ab 14. Juni die Meisterschaft starten – mit Zuschauern.

SCHWEIZ: Die Verantwortlichen der Swiss Football League (SFL) wollen am 29. Mai entscheiden, ob die Saison fortgesetzt werden kann. Ab 8. Juni wären Geisterspiele im Profifußball wieder möglich.

SERBIEN: Der Wiederbeginn ist für den 30. Mai vorgesehen.

TSCHECHIEN: Die Liga läuft wieder seit dem 23. Mai.

TÜRKEI: Der Restart der Süper Lig ist für den 12. Juni geplant.

UKRAINE: Der Spielbetrieb in der ukrainischen Liga wird am 30. Mai unter Ausschluss der Öffentlichkeit wieder aufgenommen.

WEISSRUSSLAND: Dort startete die Liga am 20. März. Die Spiele finden auf Anweisung des Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko vor Publikum statt. Die Weltgesundheitsorganisation warnte ausdrücklich davor.

In Belgien, Frankreich, Niederlande, Schottland und Zypern wurde die erste Liga bereits abgebrochen.

