Wie Ronaldo: Messi steigt bei spanischem Klub ein

Fußball-Superstar Lionel Messi ist unter die Klubeigentümer gegangen. Der argentinische Weltmeister hat den spanischen Fünftligisten UE Cornellà erworben.

Der Verein ist in einem Vorort der katalanischen Metropole Barcelona beheimatet. Der mittlerweile 38 Jahre alte Messi, seit 2023 in Diensten des MLS-Klubs Inter Miami, spielte von 2000 bis 2021 beim FC Barcelona.

„Dieser Schritt stärkt Messis enge Verbindung zu Barcelona und sein Engagement für die Förderung des Sports und lokaler Talente in Katalonien“, hieß es in einer Mitteilung von UE: „Leo Messis Ankunft markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte des Klubs.“ Der 1951 gegründete Verein hat in der Vergangenheit Topspieler wie David Raya und Jordi Alba hervorgebracht. Zuletzt stieg UE allerdings zweimal in Folge ab.

Der achtmalige Weltfußballer Messi eifert mit dem Einstieg bei den Katalanen seinem langjährigen Rivalen Ronaldo nach. Der 41 Jahre alte Portugiese stieg im Februar beim spanischen Zweitligisten UD Almeria ein. Ronaldo erwarb mittels seiner Gesellschaft „CR7 Sports Investments“ 25 Prozent der Anteile.

(SID) / Artikelbild: Imago