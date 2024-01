Erneut sorgt ein Testspiel eines österreichischen Bundesligisten in der Türkei für Aufregung. Bei der Partie des SCR Altach gegen Spartacus FC stand sogar ein Testspielabbruch im Raum. Nach einer strittigen Szene unterbrachen die Vorarlberger kurzzeitig das Spiel. Vor drei Tagen hatte es eine vergleichbare Situation beim Testspiel des SK Rapid gegen den 1. FC Slovacko gegeben.

Nach einer torlosen ersten Hälfte hatte Neuzugang Ousmane Diarra die Altacher in Halbzeit zwei per Elfmeter in Führung gebracht (69.). Bereits hier war die Entscheidung, auf Strafstoß zu entscheiden, mehr als strittig.

Nur kurz darauf erhielt auch Spartacus einen Elfmeter – der zu der strittigen Szene führte: Keeper Tobias Schützenauer parierte den Strafstoß korrekt (71.), das Schiedsrichter-Team entschied aber dennoch auf Wiederholung des Elfmeters. Die Altacher gingen danach geschlossen vom Feld, entschieden sich aber nach einer kurzen Unterbrechung dafür, weiterzuspielen. Im zweiten Versuch verwandelte Spartacus den Strafstoß (76.).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Das Testspiel zum Nachsehen

Die strittigen Tor-Szenen:

Elfmeterszene für Altach: 1:22:54

Elfmeterszene gegen Altach: 1:26:10

Das Spiel endete schlussendlich mit einem 1:1-Unentschieden.

Bild: GEPA