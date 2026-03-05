Wieder verletzt! Alaba fehlt Real erneut

ÖFB-Teamkapitän David Alaba fehlt dem spanischen Rekordmeister Real Madrid erneut aufgrund einer Verletzung. Das bestätigt der Coach der Königlichen, Alvaro Arbeloa, am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel bei Celta Vigo. Alaba wurde bei Real Madrids 0:1-Niederlage gegen Getafe am Montagabend in der 55. Minute verletzt ausgetauscht.

Der 33-Jährige verpasst das Spiel am morgigen Freitagabend (21:00 Uhr) sicher. Laut Medienberichten hat sich Alaba erneut an der Wade verletzt. Ob der Innenverteidiger beim Champions-League-Duell gegen Manchester City am Mittwoch (21:00 Uhr) dabei sein kann, ist noch offen. Ebenso ist unklar, was das für den ÖFB-Lehrgang Ende März bedeutet. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick testet im Ernst-Happel-Stadion gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März).

Es ist nicht die erste Verletzung für Alaba in dieser Saison. Zwischen Oktober und Dezember verpasste der Wiener aufgrund von zwei Wadenverletzungen bereits zwölf Pflichtspiele bei Real.

Bild: Imago