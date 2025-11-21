Wiedererstarkter LASK fordert Meister Sturm

Sturm hat in den vergangenen Wochen etwas gelahmt. In fünf Pflichtpartien gab es nur zwei Unentschieden, zuletzt ein 1:1 gegen Salzburg.

Sturm Graz vs. LASK am Sonntag ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream dabei sein!

Der Hunger nach einem „Dreier“ ist ebenso groß wie der Respekt vor dem im Aufwind befindlichen LASK. „Eine extrem schwere Partie“, erwartete etwa Abwehrspieler Arjan Malic, „speziell wenn man sieht, wie sehr sich der LASK unter dem neuen Trainer in den letzten Spielen gesteigert hat.“ Coach Jürgen Säumel bezeichnete das Duell mit den Linzern als „richtig spannende Aufgabe. Wir benötigen am Sonntag eine hervorragende Leistung in allen Phasen unseres Spiels.“

Angesichts der Linzer Formkurve ist in der Tat höchste Konzentration angesagt. In sechs Pflichtspielen unter Neo-Coach Dietmar Kühbauer hat der LASK sechs Siege gefeiert, ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. Nach dem völligen Saisonfehlstart sind die Oberösterreicher bereits auf Platz sechs vorgerückt und haben das Ziel Meistergruppe wieder fest im Blick. „Es wartet eine schwierige Aufgabe auf uns, ich denke, dass Sturm Graz auch heuer der Favorit auf den Meistertitel ist“, betonte Kühbauer. Gelingt seiner Truppe neuerlich ein Sieg, würde man bei einem Spiel mehr sogar mit Sturm punktemäßig gleichziehen.

(APA) Foto: GEPA