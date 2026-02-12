Wiedersehen mit Foda! Das sind Österreichs Nations-League-Gegner

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bekommt es in der UEFA Nations League mit Israel, Irland und Kosovo zu tun. Das hat die Auslosung am Donnerstag in Brüssel ergeben.

Ex-Weltmeister Patrick Vieira nahm die Ziehung vor und bescherte der ÖFB-Auswahl ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Kosovo wird von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda und seinen Co-Trainern Atdhe Nuhiu und Robert Ibertsberger gecoacht, gegen Israel spielte man in der Quali für die EM 2021 und die WM 2022, gegen Irland in der Quali für die WM 2018.

Besonders die jüngsten Auswärtsmatches der Österreicher gegen Israel sind noch in eindrücklicher Erinnerung: Im März 2019 setzte es in der EM-Quali gegen die von Andreas Herzog betreuten Israelis ein 2:4, im September 2021 verlor man in der WM-Quali wieder in Haifa gegen die diesmal unter der Anleitung von Willi Ruttensteiner spielenden Israelis 2:5.

Neues Länderspiel-Fenster Ende September

Als ÖFB-Teamchef in diesen beiden Partien fungierte Foda, der diesmal mit dem Kosovo Gegner der Österreicher ist. Der Deutsche saß von November 2017 bis März 2022 in 48 Ländermatches auf der ÖFB-Bank, seine Bilanz steht bei 27 Siegen, 6 Remis und 15 Niederlagen. Foda übernahm Kosovos Auswahl 2024 und sorgte für Erfolge – so hoch wie aktuell auf Platz 79 rangierte das Team, das erst 2016 in die FIFA und die UEFA aufgenommen wurde, noch nie. Für die Liga B qualifizierte sich Kosovo dank eines Play-off-Sieges über Island.

Während Israel nicht bei der bevorstehenden WM dabei ist, könnten es Irland und Kosovo noch nach Nordamerika schaffen. Die Iren treffen im März im Play-off-Halbfinale auswärts auf Tschechien, im Falle eines Sieges würde es im Endspiel daheim gegen den Sieger aus Dänemark – Nordmazedonien gehen. Kosovos Halbfinalgegner ist auswärts die Slowakei, Finalgegner wäre daheim die Türkei oder Rumänien. Sowohl die Iren (59.) als auch Israel (77.) und Kosovo (79). liegen in der FIFA-Weltrangliste klar hinter Österreich (24).

Vier der insgesamt sechs Gruppenspiele werden im neuen Länderspiel-Fenster von Ende September bis Anfang Oktober ausgetragen, die restlichen beiden Partien folgen im November. Die genauen Spieltermine der Österreich-Gruppe werden voraussichtlich am Freitag veröffentlicht.

Gruppe 3

Israel

Österreich

Irland

Kosovo



Alle Gruppen im Überblick:

Liga A

Gruppe 1

Frankreich

Italien

Belgien

Türkei

Gruppe 2

Deutschland

Niederlande

Serbien

Griechenland

Gruppe 3

Spanien

Kroatien

England

Tschechien

Gruppe 4

Portugal

Dänemark

Norwegen

Wales

Liga B

Gruppe 1

Schottland

Schweiz

Slowenien

Nordmazedonien

Gruppe 2

Ungarn

Ukraine

Georgien

Irland

Gruppe 4

Polen

Bosnien

Rumänien

Schweden

Liga C

Gruppe 1

Albanien

Finnland

Belarus

San Marino

Gruppe 2

Montenegro

Armenien

Zypern

Lettland/Gibraltar

Gruppe 3

Kasachstan

Slowakei

Färöer

Moldawien

Gruppe 4

Island

Bulgarien

Estland

Luxemburg/Malta

Liga D

Gruppe 1

Gibraltar/Lettland

Malta/Luxemburg

Andorra

Gruppe 2

Litauen

Aserbaischan

Liechtenstein

Viel ÖFB-Prominenz in Brüssel

Der ÖFB-Delegation in Brüssel gehörten unter anderem Teamchef Ralf Rangnick an, der bis Sommer Vertrag hat und damit nach aktuellem Stand bei der kommenden Nations-League-Auflage nicht mehr im Amt wäre. Derzeit laufen Gespräche über eine Verlängerung. Außerdem in Belgien dabei waren Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll, Generalsekretär Thomas Hollerer, Geschäftsführer Bernhard Neuhold, Sportdirektor Peter Schöttel und Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer.

Der Gruppensieger ist fix in der höchsten Liga, der Letzte steigt ab. Der Zweite kämpft in einem Play-off um den Einzug in Liga A, für den Dritten geht es ebenfalls im Play-off um den Verbleib in Liga B. Außerdem hält man sich mit einem guten Abschneiden eine Hintertür für eine Teilnahme an der EM 2028 in Großbritannien und Irland offen.

(Red./APA)/Beitragsbild: GEPA