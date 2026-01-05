Wiedersehen mit Laimer und Freund: Salzburg empfängt Bayern

Das neue Jahr beginnt für die Fußballer von Red Bull Salzburg hochkarätig. Wie im Vorjahr testet die Truppe von Trainer Thomas Letsch am Dreikönigstag (15.00 Uhr) in der vollen heimischen Arena ihre Verfassung gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

2025 bezogen die Salzburger eine 0:6-Abreibung. Diesmal will man sich beim Wiedersehen mit Österreichs Fußballer des Jahres Konrad Laimer und Bayern-Sportdirektor Christoph Freund besser präsentieren.

„Ich glaube schon, dass wir eine andere Situation haben wie damals“, sagte Letsch, der vor einem Jahr gerade erst die Mannschaft vom glücklosen Niederländer Pepijn Lijnders übernommen hatte. Im Team sei man nun miteinander vertraut. „Ich glaube auch, dass wir auf einem anderen Level sind als damals. Trotzdem spielen wir gegen eine der besten Mannschaften von Europa“, erklärte der 57-jährige Deutsche.

Mehr als 26.000 Fans erwartet

Speziell macht das Prestigeduell auch die erwartete stimmungsvolle Atmosphäre trotz Eiseskälte. „Es freut mich, dass die Hütte fast ausverkauft ist. 26.000 hört sich super an. Noch schöner wäre, wenn die Leute, die kommen, aufgrund unserer Leistung auch im nächsten Heimspiel gegen Basel (am 22. Jänner in der Europa League, Anm.) kommen würden“, merkte Letsch an. Und sein Kapitän Mads Bidstrup ergänzte: „Wir freuen uns wirklich sehr auf das Spiel. Hoffentlich können wir es dieses Jahr besser machen.“

Für den in Salzburg ausgebildeten Laimer sowie Freund, der acht Jahre als Sportdirektor den großen Erfolg der „Bullen“ mitverantwortete, bedeutet das Testspiel eine Rückkehr in die Heimat. Beide waren auch im Vorjahr beim 6:0 mit in Wals-Siezenheim. Auch der Franzose Dayot Upamecano, der von 2015 bis 2017 an der Salzach kickte, kommt in vertraute Gefilde. Für ihn, Harry Kane, Laimer und Co. ist es zudem die Generalprobe vor dem Bundesliga-Frühjahrsauftakt am Sonntag gegen Wolfsburg.

Letsch hat mittlerweile eine fast gesunde Truppe zur Verfügung. Länger verletzt fehlen wird nur Verteidiger John Mellberg, Takumu Kawamura und Justin Omoregie sollen im Trainingslager in der Türkei (ab Donnerstag) wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Abwehrspieler Anrie Chase ist schon einen Schritt weiter und könnte gegen die Bayern bereits im Kader stehen. Für die Salzburger ist es der vierte Wintertest gegen den FCB, neben der heftigen Pleite 2025 stehen ein Sieg (3:0/2014) und ein Remis (4:4/2023) zu Buche.

(APA) / Artikelbild: Imago