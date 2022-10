Wien-Starter Norrie fehlt wegen Corona in Tokio

via

via Sky Sport Austria

Cameron Norrie, der beim Erste Bank Open in Wien als Nummer 3 gesetzt ist, hat im Kampf um ein Ticket für die ATP Finals einen Rückschlag erlitten. Der Brite musste seinen Auftritt bei den Japan Open in Tokio absagen, weil er einen positiven Covid-19-Test abgegeben hat. Norrie hatte sich schon in Seoul vor seinem Viertelfinale gegen Jenson Brooksby (USA) aus dem Turnier zurückgezogen.

„Ich habe keine Symptome und fühle mich hundertprozentig ok“, schrieb Norrie am Sonntag auf Instagram. Er hatte auf Tokio gehofft, was aber wegen des Quarantäne-Protokolls nicht möglich ist. Norrie ist aktuell Achter im Race to Turin – auf seinem Plan stehen nun Stockholm, Wien und Paris-Bercy.

(APA) / Bild: Imago