Wiener Austria empfängt aufstrebende WSG aus Tirol

Die Wiener Austria kämpft am Samstag (live auf Sky – streame mit Sky X) in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen eine euphorisierte WSG Tirol vor eigenem Publikum um den Verbleib in den Top Sechs.

Nach zwei Siegen über die Nachzügler GAK und Blau-Weiß Linz ist die Austria heiß auf das Triple. Mit der WSG gastiert allerdings ein gefährlicher Gegner aus der unteren Tabellenhälfte in Favoriten. Vier Spiele in Folge hat man nicht verloren, am vergangenen Wochenende verlieh der 3:2-Last-Minute-Sieg in Salzburg weitere Flügel. „Das war was Außergewöhnliches, was die Mannschaft geleistet hat“, stellte WSG-Coach Philipp Semlic fest. „Natürlich wächst die Stimmung und das Selbstvertrauen mit Erfolgen.“

Ohne den gesperrten Mittelfeldmotor Matthäus Taferner („Ein sehr wichtiger Spieler, das können wir nur auf mehrere Schultern übertragen“) soll der aktuelle Sieben-Punkte-Abstand auf Platz zwölf weiter vergrößert werden. Dreimal ist die WSG unter Semlic gegen die Austria angetreten, dreimal setzte es eine Niederlage – so wie beim 2:3 Ende Oktober in Innsbruck. „Wir haben eine coole Spielidee gehabt, aber wir haben immer verloren. Das wollen wir jetzt besser machen“, kündigte Semlic an. Es wäre eine weitere Mutinjektion vor dem Nachtragsspiel kommenden Mittwoch bei Sturm Graz.

Respekt vor dem Gegner ließ auch Austria-Coach Stephan Helm anklingen. „Sie treten mit dem Ball sehr mutig auf, haben auch ballsichere Spieler“, stellte der Burgenländer fest. Er will mit seiner Truppe ein eindeutiges Zeichen in Richtung Top Sechs abgeben, derzeit kann es für die Favoritner in beide Richtungen gehen. Auf Platz eins fehlen nur drei Punkte, aber auch Rang zehn ist lediglich fünf Zähler entfernt. „Es ist extrem knapp, die Mannschaften sind sehr gut organisiert. Die vermeintlichen Topteams treffen auf ausgeklügelte Defensivstrategien“, sagte Helm.

