Wiener Austria stellt neues Auswärtstrikot vor

Nach dem SK Rapid hat auch die Wiener Austria wenige Tage vor Start der Pflichtspielsaison ihr Auswärtstrikot präsentiert.

„Z‘ Haus in Violett, auswärts in Weiß: Dieser langen Austria-Tradition bleiben wir in dieser Saison treu. Ähnlich wie beim violetten Heimtrikot sind auch beim weißen Auswärtsdress Veilchen eingeprägt. Am Kragen, bei den Ärmeln und auf der Hose erinnern blau-schwarze Details an die Wurzeln von Austria Wien im 19. Jahrhundert“, schreiben die Violetten dazu auf ihrer Webseite.

Bild: FK Austria Wien