Wiener Austria: Zwei Leistungsträger für LASK-Spiel fraglich

via

via Sky Sport Austria

Die Personalsituation beim FK Austria Wien bleibt weiter angespannt. Die Veilchen wollen in der Bundesliga beim Auswärtsspiel gegen den LASK (Sonntag, ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) eine Reaktion auf das Aus im Cup-Achtelfinale gegen den Wiener Sport-Club zeigen, müssen dabei aber wohl auf zwei Leistungsträger verzichten.

Offensivspieler Andreas Gruber musste gegen den Sport-Club in der 29. Minute verletzungsbedingt (Oberschenkel-Rückseite) ausgewechselt werden und ist für Sonntag fraglich. Ein Fragezeichen steht auch hinter einem Einsatz von Kapitän und Abwehrchef Lukas Mühl.

Auch Handl, El Sheiwi, Wustinger, Husković und Raguž fallen weiterhin aus.

Austria reist mit „guten Erinnerungen“ nach Pasching

Das letzte Auswärtsspiel der Austria gegen den LASK in Pasching liegt etwas mehr als ein Jahr zurück, damals feierten die Veilchen in der siebten Runde den ersten Bundesliga-Saisonsieg: „Wir haben gute Erinnerungen an das letzte Auswärtsspiel beim LASK – da hat unser großer Aufschwung begonnen, als wir dort gewonnen haben vor einem Jahr“, sagt Manfred Schmid.

Bild: GEPA