Wiesberger auf LIV-Tour nach Rückfall 31. – Schwab vorne dabei

via

via Sky Sport Austria

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat das Golf-Turnier der LIV-Tour in Adelaide auf Platz 31 beendet.

Der 37-Jährige benötigte am Sonntag bei vier Birdies und drei Bogeys 71 Schläge auf dem Par-72-Kurs und fiel nach seiner schwächsten Runde noch zurück. Er hatte das Turnier aussichtsreich als Vierter eröffnet. Den Sieg und die vier Millionen US-Dollar Preisgeld sicherte sich der 31 Jahre alte Talor Gooch aus den USA, der elf Schläge weniger als Wiesberger benötigte.

Matthias Schwab lag beim PGA-Teambewerb in Avondale in Louisiana indes vor dem Schlusstag auf dem geteilten dritten Rang. Er setzte seine Aufholjagd mit dem schwedischen Partner Vincent Norrman fort. Das Duo spielte am Samstag eine 62 und damit gemeinsam mit anderen die beste Runde im Feld. Drei beziehungsweise zwei Schläge fehlten auf die vom US-Duo Wyndham Clark/Beau Hossler gehaltene Führung respektive Platz zwei.

Einige Plätze nach hinten im Klassement ging es für Lukas Nemecz auf der World Tour. In Omitama (Japan) wurde der Steirer letztlich 35., bei zwei über Par spielte Nemecz abschließend seine schwächste von vier Runden.

(APA)/Bild: Imago