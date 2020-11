Wiesberger auf PGA-Tour in Sea Island im Spitzenfeld

via

via Sky Sport Austria

Bernd Wiesberger liegt beim Golfturnier der PGA-Tour auf Sea Island (US-Bundesstaat Georgia/6,6 Mio. Dollar) nach der zweiten Runde im Spitzenfeld. Der 35-Jährige spielte am Freitag auf dem zweiten Kurs (Par 72) dank vier Birdies vom 12. bis zum 16. Loch eine 68er-Runde und nimmt mit insgesamt acht Schlägen unter Par den achten Rang ein. Er hat sechs Schläge Rückstand auf Spitzenreiter Robert Streb (USA).

Sepp Straka brannte auf der zweiten Runde ein wahres Birdie-Feuerwerk ab und schaffte nach mäßigem Auftakt souverän den Cut. Am ersten Loch unterlief dem in den USA lebenden 27-Jährigen ein Schlagverlust, doch von der neunten bis zur 18. Spielbahn gelangen ihm nicht weniger als sechs Birdies und ein Eagle (18. Loch). Mit sieben unter Par am Freitag und insgesamt sechs unter ist der gebürtige Wiener 22.

Die 3. Runde aus Sea Island gibt es morgen Samstag ab 19 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 6.

(APA) / Bild: Getty Images