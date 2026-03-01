Wiesberger schließt South African Open auf Rang 14 ab

Bernd Wiesberger hat die South African Open Championship durch eine starke Schlussrunde in den Top 15 beendet.

Der Burgenländer spielte am Sonntag im südafrikanischen Stellenbosch eine 66 (4 unter Par) und verbesserte sich mit gesamt 274 Schlägen (6 unter) um 23 Ränge auf Platz 14.

Es ist Wiesbergers bisher bestes Ergebnis 2026. Es gewann der Südafrikaner Casey Jarvis (14 unter). Emma Spitz belegte indes beim LET-Turnier Women’s NSW Open in Australien Rang 26.

(APA) / Bild: Imago