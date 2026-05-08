Wiesberger zur Halbzeit bei Catalunya Championship in Top Ten

Bernd Wiesberger kämpft auf der Golf-World-Tour bei der Catalunya Championship um einen Spitzenplatz mit.

Der Burgenländer benötigte nach einer 69er-Runde zum Auftakt am Freitag nur 68 Schläge und liegt mit sieben unter Par zur Turnier-Halbzeit auf dem geteilten neunten Rang. Auf die beiden Spitzenreiter Lucas Bjerregaard (DEN) und Stefano Mazzoli (ITA) fehlen dem 40-Jährigen nur vier Schläge. Sein Landsmann Maximilian Steinlechner verpasste als 89. den Cut um zwei Schläge.

(APA).

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