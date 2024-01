Wildcard-Spielerin Kraus in Linz gegen Französin Burel

Sinja Kraus, die in letzter Minute noch eine Wildcard für das WTA500-Turnier in Linz erhalten hatte, hat bei der Auslosung am Sonntag zumindest keinen Topstar erwischt.

Österreichs einziger Beitrag im Hauptbewerb des mit 922.573 Dollar dotierten Upper Austria Ladies bekommt es zum Auftakt mit der Französin Clara Burel (ab Montag WTA-52.) zu tun. Kraus verbesserte sich dank ihres ITF-Halbfinales in Porto und wird als Nummer 185 freilich dennoch Außenseiterin sein.

Ostapenko mit Freilos

Topstar Jelena Ostapenko aus Lettland, die am Sonntag im Frauen-Doppel-Finale der Australian Open an der Seite von Ljudmila Kitschenok (UKR) verloren hat, hat in der ersten Runde ein Freilos. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber trifft bei ihrem Europa-Comeback, das für Dienstag angesetzt ist, auf die Italienerin Lucia Bronzetti.

Nummer zwei des Turnier hinter Ostapenko ist Jekaterina Alexandrowa aus Russland, auch sie hat zum Auftakt ein Freilos. Absagen musste hingegen Elina Switolina aus der Ukraine, die sich bei den Australian Open verletzt hatte und nicht mehr rechtzeitig fit wurde.

Koller und Kostic in Quali klar out

Die beiden österreichischen Qualifikantinnen, die im Design Center am Samstag schon im Einsatz waren, sind nach klaren Niederlagen bereits ausgeschieden. Arabella Koller machte gegen die Russin Erika Andrejewa (WTA-113.) überhaupt kein Game, Tamara Kostic hielt sich gegen die talentierte Dänin Clara Tauson beim 2:6,2:6 besser.

