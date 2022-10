Wildes Musiala-Gerücht aus England! Das ist dran

Jamal Musiala ist in der bisherigen Saison der überragende Akteur beim FC Bayern. In England wird nun gemeldet, dass der FC Liverpool Interesse an dem Teenager hat. Sky Sport DE ordnet das Gerücht ein.

Jamal Musiala führt beim FC Bayern die interne Rangliste sowohl bei den Toren als auch den Vorlagen an. In elf Pflichtspielen kommt er in 670 Minuten auf beeindruckende sieben Treffer und fünf Assists. Auch zuletzt beim klaren Sieg gegen Bayer Leverkusen war er der Mann des Spiels: Einmal traf er selbst, zwei Treffer bereitete er mustergültig vor.

Klar, dass diese Leistungen auch bei anderen Topklubs registriert werden. Könnte der FC Liverpool beim Bayern-Star zuschlagen und ihn auf die Insel zurückholen, wo er bereits in der Jugend des FC Chelsea spielte.

Entsprechende Meldungen machen im Mutterland des Fußballs gerade die Runde und tatsächlich ist es nach Informationen von Sky DE so, dass die Reds Interesse an Musiala haben. Damit stehen sie aber nicht alleine da, denn jeder Topklub der Welt beschäftigt sich mit dem Edeltechniker.

Doch Bayern-Fans können aufatmen: Ein Wechsel ist aktuell überhaupt kein Thema. Musiala will den deutschen Rekordmeister nicht verlassen und Sportvorstand Hasan Salihamidzic machte unlängst exklusiv bei Sky DE deutlich, dass der Nationalspieler nicht zu haben ist:

News #Musiala: Based on reports from UK: Yes, #LFC is interested in Musiala. Like any other top club in the world. But a transfer is no topic at this stage. He doesn’t want to leave Bayern and he is not for sale as mentioned by Salihamidzic at Sky. @SkySportDE 🇩🇪

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 4, 2022