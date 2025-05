Wings for Life Run knackt Teilnehmer-Rekord

Der Wings for Life World Run hat am Sonntag bei seiner zwölften Auflage mit 310.719 Läuferinnen und Läufern einen neuen Rekord verbucht. Die bisherige Topmarke war im Vorjahr mit 265.818 fixiert worden. Beteiligt haben sich heuer Aktive aus 191 Nationen, gelaufen wurde in 170 Ländern. Beim um 13.00 Uhr (MESZ) begonnenen Event zugunsten der Rückenmarksforschung lieferte der Niederösterreicher Andreas Vojta als weltweit Zweiter ein überaus starkes Debüt im Ultra-Lauf ab.

Vier Wochen nach seinem neunten Platz beim Vienna City Marathon (VCM) wurde Vojta nämlich beim am Wiener Heldenplatz gestarteten „Flagship“-Run erst nach 68,54 km im Umkreis von Tulln vom „Catcher Car“ eingeholt, in dem u.a. die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser gesessen ist. Vojta hält damit die fünftweiteste Distanz in der aktuellen Bestenliste dieses Bewerbs. Den Rekord hält nun der Japaner Jo Fukuda. Der 2024 in Wien gelaufene Asiate verbesserte in Fukuoka bei seinem dritten Sieg die bisherige Topmarke mit 71,67 km um mehr als 1,5 km.

13.500 beim „Flagship Run“ im Wien dabei

Während der drittplatzierte Engländer Jake Barraclough in Tokio 680 m weniger weit kam als Vojta, lief sich dessen Landsmann Lemawork Ketema in Wien und Umgebung mit 65,03 km auf den weltweit neunten Rang. Die Topdistanz bei den Frauen legte die Deutsche Esther Pfeiffer in München mit 59,03 km zurück. Die meisten Sportlerinnen und Sportler setzten sich beim mit 13.500 Leuten ausverkauften Wien-Event in Bewegung. Zudem wurden in Österreich 114 lokale Events organisiert, 74.087 Österreicherinnen und Österreicher waren weltweit unterwegs.

„Sehr positive Stimmung“: Janko über Wings for Life World Run

100 Prozent aller Startgelder und der 8,6 Millionen Euro an Spenden der Veranstaltung kommen der Rückenmarksforschung zugute. Zahlreiche aktuelle und ehemalige Sportstars auch aus Österreich wie Thomas Morgenstern, Lukas Müller, Manuel Feller, Andreas Goldberger, Andreas Ulmer, Benjamin Karl, Johannes Lamparter und Michael Strasser waren diesmal mit dabei, um so viele Kilometer und Spenden wie möglich für eine Heilung von Querschnittslähmung zu generieren. 2026 wird die Veranstaltung am 10. Mai stattfinden.

(APA) Foto: GEPA