Winter-Wechsel? Das fordert Bayern für Boey

Nach Informationen von Sky Sport hofft der deutsche Rekordmeister auf einen Winter-Verkauf von Sacha Boey.

Sportvorstand Max Eberl fordert für einen Transfer bis zu 20 Millionen Euro. Der Plan der Bayern ist mindestens eine Leihe mit Kaufpflicht.

Boey selbst lehnte bislang jedoch alles ab. Premier-League-Klub Crystal Palace um Teammanager Oliver Glasner ist interessiert – allerdings sind die Bemühungen noch nicht fortgeschritten. Auch Boeys Ex-Klub Galatasaray beobachtet die Situation weiterhin ganz genau.

Vertrag bis 2028 beim FC Bayern

Der 25-jährige Rechtsverteidiger war im Januar 2024 für 30 Millionen Euro vom Tabellenführer der Süper Lig nach München gewechselt. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der ehemalige französische U21-Nationalspieler aber nicht. Für die Bayern kam er bislang in insgesamt 37 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte Boey einen Treffer und bereitete fünf weitere vor. In der laufenden Saison kommt er auf 625 Pflichtspielminuten (14 Einsätze). Sein Vertrag in München ist noch bis 2028 gültig.

Trennen sich die Wege nun vorzeitig in diesem Winter?

(skysport.de – Florian Plettenberg und Nico Ditter) Foto: Imago