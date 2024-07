Das Finale der EM in Deutschland lautet England gegen Spanien. Der Vize-Europameister von 2021 setzte sich am Mittwoch in Dortmund gegen die Niederlande mit 2:1 durch. Die Stimmen zum Spiel.

Gareth Southgate (England-Teamchef): „Wir haben so gut gespielt. Es war ein kompliziertes Spiel und wir haben immer wieder umstellen müssen, besonders wie wir defensiv agiert haben. Wir mussten uns immer anpassen und die Spieler haben so viele gute Entscheidungen getroffen. Das Ende ist speziell für dieses Team und der Lohn für alles, das sie in diese Sache investieren. Das Wichtigste ist, dass alle aus dem Kader bereit sind, ins Spiel zu kommen. Wir haben das Gefühl gehabt, dass wir ein bisschen Energie verlieren, und Harry (Kane) hat einen kleinen Schlag abbekommen. Ollie (Watkins) kann gut pressen und diese Tiefenläufe machen. Wir haben das Gefühl gehabt, dass es ein guter Moment war, das zu versuchen.“

Harry Kane (England-Kapitän, Torschütze zum 1:1): „Jeder Einzelne hat gefightet, keiner war ein Star. Watkins war geduldig, das Tor war herausragend, er hat es verdient. Vor allem in der ersten Hälfte hatten wir das Spiel unter Kontrolle, in der zweiten Hälfte waren die Niederländer ein bisschen stärker, aber wir haben den Sieg verdient. Gegen Spanien wird es alles andere als einfach, aber wir sind entschlossen, Geschichte zu schreiben. Wir werden alles geben, was nötig ist.“

Bellingham: „Die Momente sind großartig“

Ollie Watkins (England-Torschütze zum 2:1, Man of the Match): „Diesen Moment sehne ich seit Wochen herbei. Wir haben uns ins Spiel reingearbeitet. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit bekommen habe. Als ich den Ball einschlagen gesehen habe, habe ich gedacht: ‚Das gibt’s ja nicht.‘ Ich schwöre beim Leben meiner Kinder: Ich habe zu Cole Palmer gesagt: ‚Wir kommen rein, ich schieße das Tor und du spielst den Pass.‘ Das ist ein unglaubliches Gefühl.“

Jude Bellingham (England-Spieler): „Diese Momente sind großartig. Sie schweißen uns als Team und als Familie zusammen. Wir haben diese Momente gemeinsam erlebt, das macht uns stärker.“

Koeman: „Wir können stolz auf unsere Spieler und auf unser Nationalteam sein“

König Charles III.: „Wir sprechen der Mannschaft die herzlichsten Gratulationen zum Einzug ins Finale aus und senden unsere besten Wünsche für das Spiel am Sonntag. Ich darf euch ermutigen, den Sieg ohne Wundertore in letzter Minute oder Elferdramen zu fixieren, denn ich bin sicher, dass dann die Belastung für die kollektive Herzfrequenz und den Blutdruck der Nation gemildert werden würde.“

Ronald Koeman (Niederlande-Teamchef): „England hat unserem Mittelfeld in der ersten Hälfte Probleme bereitet. Wir haben nicht kontrolliert, wie sie mit Bellingham und Foden zwischen den Linien gespielt haben. Wir haben danach einen zusätzlichen Mittelfeldspieler gebracht und es war ausgeglichener. Mein Gefühl in den letzten 20 oder 25 Minuten war, dass wir frischer waren, aber sie haben ein großartiges Tor geschossen und das ist Fußball. Vielleicht hatten wir die Verlängerung verdient, aber es ist so. Wir können stolz auf unsere Spieler und auf unser Nationalteam sein, weil wir ein großartiges Turnier gehabt haben.“

Van Dijk: „Es ist Schmerz pur“

Virgil van Dijk (Niederlande-Kapitän): „Wenn du in letzter Minute verlierst, tut das weh. Es ist Schmerz pur, aber du musst es trotzdem akzeptieren. In der zweiten Hälfte waren wir besser, da dachten wir, dass ein Tor von uns in der Luft liegt. Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben. Aber letztlich hat der VAR eingegriffen – und das müssen wir akzeptieren.“

Denzel Dumfries (Niederlande-Spieler, Verursacher des Elfmeters): „Es gibt den Kontakt mit Kane, also weiß man auch, dass der Schiedsrichter den Elfmeter geben kann. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Man tut alles, um ein Tor zu verhindern, aber dann passiert so etwas. Das ist wirklich scheiße.“

