„Wir werden Meister“ hallte es nach dem Schlusspfiff durch das Grazer Stadion, als sich die Sturm Graz -Spieler für die eroberte Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga von ihren Fans feiern ließen. Beim 1:0 im Schlager gegen Rapid (Spielbericht + VIDEO-Highlights) fiel dem Meister-Kandidaten das Glück in Form eines „Steirertors“ vor die Beine.

„Es war das Glück des Tüchtigen, oder anders formuliert: Es hat die Mannschaft gewonnen, die mehr fürs Spiel gemacht hat“, befand Sturm-Trainer Christian Ilzer.

Ilzer: „Hatten das Glück des Tüchtigen“

Die schwarz-weißen Akteure sahen im spannenden Meisterrennen auch unabhängig vom Fauxpas von Rapid-Goalie Niklas Hedl einen verdienten Heimsieg. So ziemlich jede relevante Statistik spreche für seine Mannschaft, erinnerte Ilzer. „Dass wir so gewinnen, ist dann natürlich auch glücklich.“

Die Entscheidung führte just der zuvor stark parierende Hedl herbei. In Minute 79 ließ der ÖFB-Team-Aspirant einen harmlosen, kurz hoppelnden Steilpass aus seinen Armen gleiten. Sturm-Angreifer Mika Biereth schob die Kugel – bereits in Jubelpose – ins leere Tor. „Heute waren wir glücklich, aber wir müssen genau so bis zum Schluss weitermachen“, sagte der Goldtorschütze.

Entscheidende Szene: Hedl-Fehler bringt Sturm den Sieg

Klauß tröstet Hedl: „Lieber jetzt als im Cupfinale“

„Geschenktes Glück für Sturm“, resümierte Robert Klauß. Der deutsche Trainer will seinem geknickten jungen Schlussmann im Anschluss die Worte „Lieber jetzt als im Cupfinale“ mit auf den Weg gegeben haben. „Das passiert ihm wahrscheinlich einmal im Leben. Er ist natürlich enttäuscht, aber er ist vom Typ her so gefestigt, dass er das abhaken kann.“

Klauß nach Hedl-Patzer: „Besser jetzt als im Cup-Finale“

Bis Mittwochabend (ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) bleibt dafür Zeit. Dann kreuzen die beiden Rivalen in Wien im zweiten Teil einer Trilogie mit dem Cup-Endspiel am 1. Mai als Höhepunkt erneut die Klingen. Beide Mannschaften nehmen sich eine Leistungssteigerung vor. „Wir werden die guten Sachen für Mittwoch rüberziehen, um solche Spiele zu gewinnen“, kündigte Klauß an. Nach einer starken Defensivleistung trotz Personalsorgen im Grazer Hexenkessel wollte er den in der Kabine festgestellten „Mix aus Enttäuschung und Kampfeslust für Mittwoch“ entsprechend kanalisieren.

Rapid-Offensive ohne Burgstaller angeschlagen

„Wir haben sehr wenig zugelassen. Man hat gemerkt, wie unsicher Sturm geworden ist, wie viele unsichere Zuspiele und Bälle sie verloren haben“, meinte Maximilian Hofmann. Während Sturm aber auch einige Hochkaräter vergab, trat die Gäste-Offensive ohne den angeschlagenen Guido Burgstaller kaum in Erscheinung. Erst in der Nachspielzeit fand Fally Mayulu die erste und einzige klare Einschussgelegenheit vor. Der nach seiner fünften Gelben am Mittwoch gesperrte Roman Kerschbaum sah „sehr gute Umschaltmöglichkeiten, wo wir unsauber waren. Das müssen wir uns ankreiden“.

Doch auch die zumindest bis Sonntag drei Punkte vor Salzburg liegenden Steirer fanden Makel. „Wir haben viele einfache und vermeidbare Fehler gemacht“, tadelte ein erleichterter Otar Kiteishvili. Zwar habe seine Mannschaft die Ruhe behalten, lobte Sturms Spielmacher. Aber: „Es gab Raum, mit simplen Pässen durchzukommen. Wir haben oft die falschen Entscheidungen getroffen und sie so zu Kontern eingeladen.“

Sturm baut Ilzer-Rekord gegen Rapid aus

Sturm blieb gegen Rapid auch im achten Heimspiel unter Ilzer ungeschlagen (5 Siege). Dennoch war am Freitag auch dem Erfolgstrainer klar: „Es war keine Topleistung von uns. Die Schärfe mit und gegen den Ball war nicht durchgängig gut.“

Die Sonntag-Partie von Salzburg – der Titelrivale trifft beim Debüt von Interimstrainer Onur Cinel zuhause auf Klagenfurt (ab 16:30 auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) – werde er sich, wenn überhaupt, dann „völlig wertfrei und entspannt“ anschauen, meinte Ilzer in dem Wissen, dass am 28. April noch ein letztes, direktes Duell ansteht. „Am Ende müssen wir unsere eigene Leistung nach oben schrauben. Wenn wir uns Meisterworte durch den Kopf ziehen lassen und uns damit hemmen, ist es nicht der richtige Zugang.“ Um das große Ziel zu erreichen, müsse sich seine Mannschaft noch steigern, forderte der 46-Jährige. „Wir brauchen aktivere Hochleistungsleistungen.“

(APA) / Bild: GEPA