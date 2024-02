Wirtz-Berater spricht über Zukunft & Bayern-Interesse

Hans-Joachim Wirtz hat sich über die Zukunft seines Sohnes Florian geäußert und über ein Interesse der Bayern aus dem Jahr 2019 gesprochen.

„In der Champions League zu spielen, wäre ein Schritt, der noch in Leverkusen erfolgen kann“, betonte Vater Hans-Joachim Wirtz, der gleichzeitig auch Berater des Shootingstars ist, gegenüber dem kicker. „Das ist eine gute Perspektive.“

Die Werkself steuert im Eiltempo auf die Königsklasse zu, hat sich als Tabellenführer der deutschen Bundesliga ein Polster von 16 Punkten auf den fünften Rang erarbeitet. Das dürfte die Hoffnungen auf einen Verbleib noch einmal erheblich steigern. Der Vertrag des Leverkusen-Stars ist zwar noch bis 2027 gültig, allerdings wird Wirtz immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht – auch mit dem FC Bayern.

Wirtz-Berater spricht über Bayern-Interesse

Die Münchner waren bereits 2019 am hoch veranlagten Mittelfeldmotor der Werkself dran, damals durchlief er noch die U17 des 1. FC Köln. „Florian hat damals nie an Bayern gedacht. Er war sehr jung und sollte sein Elternhaus nicht verlassen, sondern erst einmal hier die Schule beenden“, erklärte Hans-Joachim Wirtz. 2020 zog es den Offensivspezialisten zur Werkself. Dort erzielte er in 130 Spielen 31 Tore und bereitete 43 weitere vor. Wie viele kommen noch dazu?

