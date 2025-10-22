Wirtz mit zwei Assists: Liverpool schlägt Frankfurt klar

Eintracht Frankfurt hat gegen den englischen Meister FC Liverpool um Florian Wirtz die nächste herbe Niederlage kassiert.

Am dritten Spieltag der Königsklasse unterlagen die Hessen in ihrem Heimspiel deutlich mit 1:5 (1:3) und stehen nach drei Spieltagen weiter mit einem Sieg da.

Rasmus Kristensen brachte die SGE in Führung (26.), doch der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké (35.), Virgil van Dijk (39.), Ibrahima Konaté (44.), Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) drehten das Spiel. Wirtz stand in der Startelf und bereitete das 4:1 und 5:1 der Reds vor.

Liverpool feierte seinen zweiten Sieg in der Ligaphase und beendete seine Niederlagenserie: Zuvor hatte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot erstmals seit 2014 vier Spiele nacheinander verloren.

(SID) / Bild: Imago