Wirtz-Show bei DFB-Sieg in der Schweiz

Florian Wirtz hat bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft große Hoffnungen auf magische WM-Nächte geweckt.

Mit zwei Wunder-Toren und zwei Vorlagen bescherte der Ausnahmekicker der DFB-Elf zum Start ins Turnierjahr einen 4:3 (2:2)-Erfolg gegen die Schweiz. 79 Tage vor dem Aufbruch in die WM-Mission bereitete die wacklige Abwehr Bundestrainer Julian Nagelsmann in Basel aber einiges Kopfzerbrechen.

Dan Ndoye (17.) nutzte gleich die erste Fehlerkette und brachte die Hausherren im St. Jakob-Park wie beim jüngsten Treffen bei der EM 2024 (1:1) in Führung. Nach dem Ausgleich durch Jonathan Tah (26.) geriet die in ihren neuen blauen Auswärtstrikots angetretene DFB-Elf durch Breel Embolo (41.) erneut in Rückstand.

Serge Gnabry (45.+2) machte diesen wett. Dann hatte der überragende Wirtz seinen ersten großen Moment, als er den Ball aus halblinker Position ansatzlos in den Winkel zirkelte (61.). Debütant Lennart Karl sollte als Joker den ersten Sieg über den Nachbarn seit 2008 mit über die Zeit bringen, doch Joel Monteiro (79.) schockte die DFB-Auswahl. Erst ein weiterer Geniestreich von Wirtz (86.) brachte den Sieg.

Niederlande dreht Partie gegen Norwegen

Die Niederlande gewinnen mit 2:1 gegen Norwegen. Andreas Schjelderup bringt die Gäste in der 24. Minute in Führung, doch Virgil van Dijk gleicht kurz darauf (35.) aus. Nach der Pause sorgt Tijjani Reijnders (51.) für die Entscheidung zugunsten der Niederländer.

Spätes Remis zwischen England und Uruguay

England und Uruguay trennen sich mit 1:1. Ben White bringt die Engländer in der 81. Minute in Führung, doch Federico Valverde gleicht in der Nachspielzeit per Elfmeter (90+4) noch aus.

Spanien feiert klaren Sieg gegen Serbien

Spanien gewinnt mit 3:0 gegen Serbien. Mikel Oyarzabal schnürt mit Treffern in der 16. und 43. Minute einen Doppelpack, ehe Victor Munoz in der 72. Minute den Endstand fixiert.

(SID/Red.) / Bild: Imago