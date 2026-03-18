„Witz des Jahrhunderts“: Pressestimmen zur Neuvergabe des Afrika-Cups

Senegal wütet nach dem „Skandal“, Marokko freut sich auf den „gestohlenen“ Pokal – und die internationalen Medien schreiben von einer „unglaublichen Entscheidung“: Die Neuvergabe des Afrika-Cups sorgt nicht nur in den beteiligten Ländern für großen Aufruhr. Die Pressestimmen im Überblick:

SENEGAL

Le Soleil: „Der Witz des Jahrhunderts!“

Le Dakarois: „Skandal.“

MAROKKO

Al Massae: „Marokko erhält den ‚gestohlenen‘ Titel zurück.“

Le 360: „Der CAF wird Marokko gerecht und bewahrt den afrikanischen Fußball vor einer Wiederholung spielverderbender Verhaltensweisen.“

FRANKREICH

Le Monde: „Das Chaos hält an. Das unberechenbare Finale des Afrika-Cups spielt sich auch abseits des Spielfelds weiter ab.“

L’Équipe: „Ein Donnerschlag: Marokko zum Sieger des Afrika-Cups erklärt — Chaos im afrikanischen Fußball.“

SPANIEN

Marca: „Das Chaos des Jahrhunderts beim Afrika-Cup. Der diesjährige Afrika-Cup wird nicht wegen eines Tores, nicht wegen einer Parade und nicht einmal wegen des Bildes eines Champions, der den Pokal auf dem Rasen in die Höhe reckt, in Erinnerung bleiben. Er wird wegen einer beispiellosen Wendung, wegen einer Entscheidung aus dem Büro, die Wochen später die Geschichte neu schrieb, in Erinnerung bleiben.“

AS: „Zwei Monate nach dem Finale des Afrika-Cups veröffentlichte die CAF eine unglaubliche Erklärung, in der sie Senegal den kontinentalen Titel aberkannte und ihn Marokko zusprach.“

ENGLAND

The Sun: „Pokal-Ärger: Senegal weigert sich, den AFCON-Pokal zurückzugeben und greift ‚korrupte‘ Fußballfunktionäre scharf an, nachdem der Sieg gegen Marokko aberkannt wurde.“

Daily Mail: „Trophäe als Geisel genommen: Der Senegal weigert sich, den AFCON-Pokal zurückzugeben und hat mit rechtlichen Schritten gedroht, nachdem ihm der Titel auf außergewöhnliche Weise aberkannt wurde.“

Daily Mirror: „Senegal disqualifiziert! Ergebnis des Africa-Cups-Finals zwei Monate nach chaotischen Szenen revidiert. Marokko erhält in einer außergewöhnlichen Erklärung den Titel.“

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: „Unglaublich! Nach zwei Monaten sperrt der CAF Senegal. Der Afrika-Cup 2025 geht am grünen Tisch an Marokko.“

Tuttosport: „Marokko gewinnt den Afrika-Cup am grünen Tisch! Die unglaubliche Entscheidung des CAF entzieht Senegal den Pokal.“

Corriere dello Sport: „Nach der unglaublichen Entscheidung, Marokko den Titel am grünen Tisch zuzusprechen, bricht Chaos aus.“

NIEDERLANDE

De Telegraaf: „Seltsame Wendung: Zwei Monate nach dem Finale des Afrika-Cups wird Marokko der Sieg auf Kosten Senegals zugesprochen.“

(SID)/Bild: Imago