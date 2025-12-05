Logout
Fußball

WM 2026: Alle Gruppen im Überblick

Die 12 Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wurden am heutigen Freitag ausgelost.

Für Österreich geht es in Gruppe J gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien – alle Infos!

Alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A

  • Mexiko
  • Südkorea
  • Südafrika
  • Sieger UEFA-Playoff D (Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland)

Gruppe B

  • Kanada
  • Schweiz
  • Katar
  • Sieger UEFA-Playoff A (Italien/Nordirland/Wales/Bosnien)

Gruppe C

  • Brasilien
  • Marokko
  • Schottland
  • Haiti

Gruppe D

  • USA
  • Australien
  • Paraguay
  • Sieger UEFA-Playoff C (Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo)

Gruppe E

  • Deutschland
  • Ecuador
  • Elfenbeinküste
  • Curacao

Gruppe F

  • Niederlande
  • Japan
  • Tunesien
  • Sieger UEFA-Playoff B (Ukraine/Schweden/Polen/Albanien)

Gruppe G

  • Belgien
  • Iran
  • Ägypten
  • Neuseeland

Gruppe H

  • Spanien
  • Uruguay
  • Saudi-Arabien
  • Kap Verde

Gruppe I

  • Frankreich
  • Senegal
  • Norwegen
  • Sieger FIFA-Playoff 2 (Bolivien/Suriname/Irak)

Gruppe J

  • Argentinien
  • Österreich
  • Algerien
  • Jordanien

Gruppe K

  • Portugal
  • Kolumbien
  • Usbekistan
  • Sieger FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo)

Gruppe L

  • England
  • Kroatien
  • Panama
  • Ghana
