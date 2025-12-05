WM 2026: Alle Gruppen im Überblick

Die 12 Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wurden am heutigen Freitag ausgelost.

Für Österreich geht es in Gruppe J gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien – alle Infos!

Alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Mexiko

Südkorea

Südafrika

Sieger UEFA-Playoff D (Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland)

Gruppe B

Kanada

Schweiz

Katar

Sieger UEFA-Playoff A (Italien/Nordirland/Wales/Bosnien)

Gruppe C

Brasilien

Marokko

Schottland

Haiti

Gruppe D

USA

Australien

Paraguay

Sieger UEFA-Playoff C (Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo)

Gruppe E

Deutschland

Ecuador

Elfenbeinküste

Curacao

Gruppe F

Niederlande

Japan

Tunesien

Sieger UEFA-Playoff B (Ukraine/Schweden/Polen/Albanien)

Gruppe G

Belgien

Iran

Ägypten

Neuseeland

Gruppe H

Spanien

Uruguay

Saudi-Arabien

Kap Verde

Gruppe I

Frankreich

Senegal

Norwegen

Sieger FIFA-Playoff 2 (Bolivien/Suriname/Irak)

Gruppe J

Argentinien

Österreich

Algerien

Jordanien

Gruppe K

Portugal

Kolumbien

Usbekistan

Sieger FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo)

Gruppe L

England

Kroatien

Panama

Ghana

(Red.) / Bild: Imago