WM 2026: Alle Gruppen im Überblick
Die 12 Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wurden am heutigen Freitag ausgelost.
Für Österreich geht es in Gruppe J gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien – alle Infos!
Alle Gruppen im Überblick:
Gruppe A
- Mexiko
- Südkorea
- Südafrika
- Sieger UEFA-Playoff D (Dänemark/Nordmazedonien/Tschechien/Irland)
Gruppe B
- Kanada
- Schweiz
- Katar
- Sieger UEFA-Playoff A (Italien/Nordirland/Wales/Bosnien)
Gruppe C
- Brasilien
- Marokko
- Schottland
- Haiti
Gruppe D
- USA
- Australien
- Paraguay
- Sieger UEFA-Playoff C (Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo)
Gruppe E
- Deutschland
- Ecuador
- Elfenbeinküste
- Curacao
Gruppe F
- Niederlande
- Japan
- Tunesien
- Sieger UEFA-Playoff B (Ukraine/Schweden/Polen/Albanien)
Gruppe G
- Belgien
- Iran
- Ägypten
- Neuseeland
Gruppe H
- Spanien
- Uruguay
- Saudi-Arabien
- Kap Verde
Gruppe I
- Frankreich
- Senegal
- Norwegen
- Sieger FIFA-Playoff 2 (Bolivien/Suriname/Irak)
Gruppe J
- Argentinien
- Österreich
- Algerien
- Jordanien
Gruppe K
- Portugal
- Kolumbien
- Usbekistan
- Sieger FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien/Jamaika/Demokratische Republik Kongo)
Gruppe L
- England
- Kroatien
- Panama
- Ghana
