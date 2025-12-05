WM 2026: Herzog freut sich über „absoluten Leckerbissen“

Sky-Experte und WM-Teilnehmer 1990 und 1998 Andreas Herzog freut sich über Österreichs Gruppe bei der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und den USA.

„Eine super Gruppe, das macht eine Weltmeisterschaft aus, dass du aus jedem Kontinent einen Gegner bekommst. Wir aus Europa, Argentinien aus Südamerika, Algerien aus Afrika und Jordanien aus Asien. Ich habe gegen zwei Mannschaften als Assistenztrainer gespielt, das war leider weniger erfolgreich, aber das eine ist schon lange her, damals in der Copa America mit der USA. Da haben wir im Semifinale gegen Argentinien verloren und Messi hat uns drei Tore eingedrückt. Da stehst du als Trainer da voller Bewunderung, wie genial dieser Spieler ist.“

Für den 103-fachen ÖFB-Spieler ist das Ziel klar: „Klar müssen wir Jordanien als Österreich besiegen, wenn wir zumindest Dritter werden wollen, aber ich glaube das realistische Ziel ist Zweiter. Und ich glaube auch, dass wir gegen Argentinien in der Gruppe ein super Spiel abliefern werden. Was gibt es schöneres, als gegen den Titelverteidiger zu spielen für uns Österreicher. Du spielst gegen Messi, gegen die besten Spieler der Welt – also es ist eine sehr interessante Gruppe. Im Nachhinein können wir zufrieden sein mit der Auslosung, es wird eine richtig coole WM, wir haben eine richtig gute Mannschaft und hoffentlich wartet auf uns dann noch die K.O.-Phase.“

Für Alaba, Arnautovic und co. freut sich Herzog besonders auf ein Topspiel: „Was mich am meisten freut ist, dass unsere absoluten Topspieler dieser Generation wie Arnautovic und Alaba sich für die WM qualifiziert haben und jetzt mit einem Spiel gegen den besten Spieler der Welt, gegen Lionel Messi, gekrönt werden. Also das ist absolut top, das haben sie sich verdient und genau das ist das Schöne an einer WM.“

Besonders die Partie gegen Argentinien wird ein wahrer „Leckerbissen“ ins Herzogs Augen: „Ich glaube, dass wir gegen Argentinien eine super Partie abliefern werden. Das wird uns entgegenkommen, die werden sich nicht nur hinten reinstellen, so wie es bei uns gegen Slowenien oder Bosnien-Herzegowina mit einem tiefen Defensiv-Block war. Es geht gegen einen regierenden Weltmeister, die haben ihre Superstars nach vorne in der Offensive. In der Defensive haben sie schon knallharte Verteidiger, die richtig dazwischen gehen. Das ist ein absoluter Gradmesser und ein absoluter Leckerbissen für alle österreichischen Fußballfans und die Spieler“.

(Red.)/Bild: GEPA