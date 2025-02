WM-Abschluss: Die Startliste für den Slalom der Herren

Am Sonntag steht mit dem Slalom der Herren die letzte Medaillenentscheidung bei der Alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm. Das ÖSV-Team blickt auf eine erfolgreiche WM mit insgesamt sieben Podestplätzen zurück und will diese Bilanz noch ein letztes Mal aufbessern.

Eröffnet wird das Rennen um 09:45 Uhr vom Franzosen Clement Noel, ehe der Slalom-Weltcupführende und Top-Favorit Henrik Kristoffersen an den Start geht.

Österreichs größte Medaillenhoffnung Manuel Feller geht mit Startnummer 4 in den Slalom. Fabio Gstrein mit Startnummer 14, Dominik Raschner als 19. und Marco Schwarz als 21. komplettieren das ÖSV-Team und wollen um die vorderen Plätze mitkämpfen.

Beitragsbild: GEPA