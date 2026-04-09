WM-Bronze für Albin Ouschan im 8-Ball

Titelverteidiger Albin Ouschan hat bei der 8-Ball-WM im Billard in Saint Louis Bronze gewonnen. Der Weltranglistenführende unterlag im Halbfinale dem Spanier Francisco Sanchez Ruiz mit 8:10 und gab sich selbstkritisch. „Ich hatte hier kaum wirklich gute Matches und war nicht zu 100 Prozent da“, meinte der Kärntner.

Bei den Women’s Open in Missouri sicherte sich Schwester Jasmin Ouschan den Sieg im 10-Ball-Bewerb, es war ihr erster Erfolg bei einem Pro-Billiard-Series-Event.

(APA)

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