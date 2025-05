WM-Gastgeber Schweden gewinnt Schlager gegen Finnland

Der Gastgeber hat das skandinavische Gipfeltreffen bei der Eishockey-Weltmeisterschaft für sich entschieden.

Schweden gewann am Montag in der Österreich-Gruppe A in Stockholm gegen Finnland 2:1 und führt die Tabelle nach dem dritten Sieg an. Im Spitzenspiel der Gruppe B in Herning setzte sich Vize-Weltmeister Schweiz gegen die USA 3:0 durch. Tabellenführer ist Titelverteidiger Tschechien, der mit einem 7:2 gegen Co-Gastgeber Dänemark auch das dritte Spiel gewann.

Schweden war gegen den Olympiasieger lange Zeit die klar bessere Mannschaft. Leo Carlsson von den Anaheim Ducks (5./PP) und Jonas Brodin (28.), Clubkollege von Marco Rossi bei Minnesota Wild, sorgten für eine hochverdiente Führung des „Tre Kronor“-Teams nach zwei Dritteln (9:33 Torschüsse). Erst im Schlussdrittel konnten die Finnen das Spiel offen gestalten und schafften durch Harri Pesonen (54.) den Anschlusstreffer.

Verdienter Sieg der Schweizer

In Herning beeindruckten die Schweizer. Nach einer 2:0-Führung durch Damien Riat (13.) und Jonas Siegenthaler (16.) gerieten sie kaum mehr in Bedrängnis und hatten noch drei Pfostenschüsse, ehe Dean Kukan (52.) zum Endstand traf. Die US-Amerikaner, die in ihren ersten beiden Spielen keinen Gegentreffer zugelassen hatten (5:0 gegen Dänemark, 6:0 gegen Ungarn), kamen nur zu sehr wenigen guten Torchancen.

Die Tschechen machten gegen Dänemark im Mitteldrittel alles klar. Mit einem Doppelschlag von Martin Necas (24.) und Daniel Gazda (25.) innerhalb von 48 Sekunden ging der Weltmeister 2:0 in Führung. Superstar David Pastrnak, im Finale im Vorjahr Siegtorschütze, erhöhte mit seinem zweiten Turniertreffer (34.), Lukas Sedlak legte das 4:0 nach (37.).

(APA) / Bild: GEPA