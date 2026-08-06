Kap Verdes WM-Held Vozinha ist bei seinem neuen Club Colo Colo Santiago de Chile mit einem großen Showprogramm empfangen worden. Mehrere Tausend Fans des chilenischen Fußball-Rekordmeisters erwarteten den Kult-Tormann bei Livemusik und Feuerwerk im Monumental-Stadion der Hauptstadt Santiago, wie in der Live-Übertragung zu sehen war. „Ich wollte immer schon bei einem großen Club spielen. Und als das Angebot von Colo Colo kam, hatte ich keine Zweifel“, sagte Vozinha.

Der 40-Jährige, der es bei der jüngsten Weltmeisterschaft in die FIFA-Auswahl der besten Turnier-Elf geschafft hatte, stand zuletzt beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves unter Vertrag. Nun soll er beim derzeitigen Tabellenführer der Ersten Liga Chiles bis zum Saisonende im Dezember das Tor hüten. Der Vertrag enthält auch eine Option auf ein weiteres Jahr. Nach übereinstimmenden lokalen Medienberichten wird Vozinha bei seinem neuen Arbeitgeber monatlich umgerechnet 44.500 Euro verdienen. Das ist allerdings ein Bruchteil dessen, was viele andere WM-Teilnehmer bei ihren Vereinen kassieren.

Vozinha durch WM zum Social-Media-Star

Bei der WM hatte der Keeper den späteren Titelträger Spanien mit Kap Verde beim 0:0 im ersten Gruppenspiel zur Verzweiflung getrieben und damit seinen Aufstieg zum Social-Media-Star eingeläutet. Vor der WM hatte er weniger als 50.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile steht er bei rund 29,5 Millionen.