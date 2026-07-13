WM-Helden & Altstars: Diese Spieler sind aktuell vereinslos

Zwischen WM-Helden und Altstars: Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war für zahlreiche Profis weit mehr als nur die Chance, ihr Heimatland auf der größten Fußballbühne der Welt zu vertreten. Für viele vereinslose Spieler ging es gleichzeitig darum, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Sky blickt auf die prominentesten „Free Agents“.

Einer der tragischen Helden dieser Weltmeisterschaft war Ørjan Nyland. Der norwegische Torhüter hielt seine Mannschaft in den K.-o.-Duellen gegen die Elfenbeinküste und Brasilien mit mehreren Glanzparaden im Turnier und hatte maßgeblichen Anteil am sensationellen Lauf bis ins Viertelfinale. Dort war gegen England erst nach Verlängerung Endstation.

Ausgerechnet im Viertelfinale unterlief Nyland in der 93. Minute der entscheidende Fehler: Einen Distanzschuss von Morgan Rogers konnte der 35-Jährige nur nach vorne abwehren, Jude Bellingham staubte ab und schoss England ins Halbfinale. Für Nyland war es ein bitteres Ende eines ansonsten starken Turniers. Umso bemerkenswerter: Der Vertrag des Keepers beim FC Sevilla war während der WM ausgelaufen. In der vergangenen Saison kam der Norweger für die Andalusier auf lediglich sieben Pflichtspiele. Mit seinen Leistungen bei der Weltmeisterschaft dürfte sich Nyland jedoch bei zahlreichen Klubs ins Blickfeld gespielt haben. Und er ist längst nicht der einzige prominente Name ohne Verein: Auch mehrere WM-Teilnehmer und namhafte Altstars sind weiterhin auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Sky gibt einen Überblick über die bekanntesten vereinslosen Profis.

Diese WM-„Free-Agents“ sind verfügbar