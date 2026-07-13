WM-Helden & Altstars: Diese Spieler sind aktuell vereinslos
Zwischen WM-Helden und Altstars: Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war für zahlreiche Profis weit mehr als nur die Chance, ihr Heimatland auf der größten Fußballbühne der Welt zu vertreten. Für viele vereinslose Spieler ging es gleichzeitig darum, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Sky blickt auf die prominentesten „Free Agents“.
Einer der tragischen Helden dieser Weltmeisterschaft war Ørjan Nyland. Der norwegische Torhüter hielt seine Mannschaft in den K.-o.-Duellen gegen die Elfenbeinküste und Brasilien mit mehreren Glanzparaden im Turnier und hatte maßgeblichen Anteil am sensationellen Lauf bis ins Viertelfinale. Dort war gegen England erst nach Verlängerung Endstation.