WM in Gefahr? Mbappe-Verletzung wohl schwerer als gedacht

Muss Superstar Kylian Mbappe um die WM-Teilnahme bangen?

Laut dem spanischen Journalisten Anton Meana sei die Knieverletzung von Mbappe „wirklich schwerwiegend.“ Das linke Kreuzband des Real-Angreifers sei „am Ende“, wie er beim Radiosender „Cadena SER“ erklärte.

Bei den „Königlichen“ geht man davon aus, dass Mbappe mit der Knieverletzung knapp drei Wochen ausfallen wird und bereits im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City am 11. März wieder zur Verfügung steht.

Laut Journalist Meana soll dieser Comeback-Termin im Lager von Mbappe überhaupt nicht gut angekommen sein. Das Umfeld des Angreifers habe auf die WM verwiesen, die in weniger als 100 Tagen ansteht. „Ein Spiel zu bestreiten, wäre ein Risiko und das wird er nicht eingehen“, erklärte Meana.

Bild: Imago