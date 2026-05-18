WM in Gefahr? Spanien bangt nach Mittelfußbruch um Barca-Star

Europameister Spanien muss bei der Fußball-WM voraussichtlich ohne Fermin Lopez auskommen. Der Mittelfeldspieler von Meister FC Barcelona hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und muss operiert werden. Das gaben die Katalanen am Montag bekannt.

Lopez erlitt die Verletzung am Sonntagabend im Spiel gegen Real Betis (3:1). Der 23-Jährige hat bislang sieben Länderspiele absolviert und gehört zum vorläufigen 55er-Aufgebot der Spanier für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Der Barca-Stammspieler hatte gute Karten, von Nationaltrainer Luis de la Fuente in den endgültigen Kader berufen zu werden.

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