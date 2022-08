WM in Katar soll einen Tag früher starten

via

Die Fußball-WM soll Medienberichten zufolge offenbar einen Tag früher als geplant beginnen, damit Gastgeber Katar das Eröffnungsspiel austragen kann. Das berichtete u.a. das Sport-Portal „The Athletic“ am Mittwoch. Demnach plane der Weltverband FIFA, die Endrunde bereits am 20. November mit der Partie zwischen Katar und Ecuador zu beginnen. Bisher ist das Spiel zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November als erstes Spiel vorgesehen.

Die Entscheidung müsse noch vom Präsidium des FIFA-Rates abgesegnet werden, hieß es. Allerdings werde eine Zustimmung erwartet. Die Weltmeisterschaft würde dann vom 20. November bis zum Finaltag am 18. Dezember abgehalten werden. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtete über entsprechende Erwägungen.

Seit 2006 haben die Gastgeber bei Weltmeisterschaften das Eröffnungsspiel bestritten. In Katar ist die Eröffnungszeremonie vor dem ersten Spiel des Gastgebers geplant. Laut ursprünglichem Plan wären bis dahin bereits zwei Spiele über die Bühne gebracht.

