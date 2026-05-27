WM-Kader der Niederlande mit Überraschung
Rekordtorschütze Memphis Depay steht im Aufgebot der Niederlande für die Fußball-WM.
Der 32-Jährige vom brasilianischen Klub Corinthians Sao Paulo, der die Elftal mit acht Treffern durch die Qualifikation geführt hatte, kehrt nach seiner langen Verletzung rechtzeitig zurück in den 26-Mann-Kader von Bondscoach Ronald Koeman, der am Mittwoch verkündet wurde.
Überraschend verzichtet Koeman auf Jeremie Frimpong (FC Liverpool), angeführt wird Oranje vom Liverpooler Abwehrchef Virgil van Dijk.
Die Niederlande treffen in der Gruppe F auf Japan (14. Juni), Schweden (20. Juni) und Tunesien (26. Juni). Sein Quartier wird der dreimalige Vizeweltmeister in Kansas City beziehen.
(SID)
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