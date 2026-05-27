WM-Kader der Niederlande mit Überraschung

Rekordtorschütze Memphis Depay steht im Aufgebot der Niederlande für die Fußball-WM.

Der 32-Jährige vom brasilianischen Klub Corinthians Sao Paulo, der die Elftal mit acht Treffern durch die Qualifikation geführt hatte, kehrt nach seiner langen Verletzung rechtzeitig zurück in den 26-Mann-Kader von Bondscoach Ronald Koeman, der am Mittwoch verkündet wurde.

Überraschend verzichtet Koeman auf Jeremie Frimpong (FC Liverpool), angeführt wird Oranje vom Liverpooler Abwehrchef Virgil van Dijk.

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Die Niederlande treffen in der Gruppe F auf Japan (14. Juni), Schweden (20. Juni) und Tunesien (26. Juni). Sein Quartier wird der dreimalige Vizeweltmeister in Kansas City beziehen.

(SID)

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