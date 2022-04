WM-Leader Leclerc jubelt nach Melbourne-Sieg über „unglaubliches Auto“

via

Zwei Siege aus drei Rennen: Charles Leclerc ist nach seinem letztendlich souveränen Start-Ziel-Sieg in Melbourne wie schon zum Saisonauftakt der große Gewinner des Grand-Prix-Wochenendes. In der WM-Wertung führt der Ferrari-Pilot bereits 34 Punkte vor Mercedes-Fahrer George Russell.

„Das Auto war unglaublich heute. Was für ein Rennen, und was für ein Tempo“, jubelte der Monegasse. „Das war der erste Sieg, bei dem wir den Abstand wirklich kontrollieren konnten“, sagte Leclerc, „das Auto war von der ersten bis zur letzten Runde hervorragend. Es ist auch sehr zuverlässig.“

Frustrierend endete das Rennen für den amtierenden Weltmeister: Auf Platz zwei liegend schied Max Verstappen aufgrund eines Defekts aus: „Das ist eine Katastrophe“, schimpfte Verstappen über die fehlende Zuverlässigkeit seines Wagens, der in der 39. Runde den Dienst quittiert hatte: „Zwei Ausfälle sind unglaublich. Wir haben wieder viele Punkte verloren.“

Seinen Podesplatz erbte der neue WM-Zweite George Russell: „Die meiste Zeit des Wochenendes waren wir im Hintertreffen, aber wir bleiben dran“, sagte Russell. „Wir müssen ein bisschen vom Pech der anderen profitieren, und das tun wir.“ Sein viertplatzierter Teamkollege, Mehrfach-Weltmeister Lewis Hamilton, sprach hingegen euphorisch von einem „großartigen Ergebnis.“

Ein unangenehmes Ende eines ganz schwarzen Wochenende erlebte dagegen Sebastian Vettel. Die ersten beiden Rennen hatte er wegen einer Coronainfektion verpasst. In Melbourne endete sein völlig verkorkstes Comeback in der 24. Runde in der Mauer. „Schlimmer als dieses Wochenende kann es nicht werden“, sagte Vettel, der den Einschlag immerhin unbeschadet überstand.

