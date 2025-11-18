WM-Märchen geht weiter! U17-Nationalteam zieht ins Viertelfinale ein

Das U17-Nationalteam hat seinen Erfolgslauf bei der WM in Katar fortgesetzt.

Im Achtelfinale bezwang die Elf von Trainer Hermann Stadler England sensationell mit 4:0 (0:0). Im Viertelfinale trifft Österreich nun auf Japan.

Deshishku legt vor – Moser mit Doppelpack

Die ÖFB-Junioren legten im Achtelfinal-Kracher gegen die Three Lions furios los. Bereits in der 2. Minute erarbeitete sich das U17-Nationalteam die erste Großchance durch Johannes Moser, der die Stange traf. Einen Rückschlag bereitete im Anschluss die Verletzung von Offensivspieler Dominik Dobis, der in der 22. Minute verletzt ausgewechselt werden musste.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schlug Österreich dann eiskalt zu: Hasan Deshishku (47.) vollendete nach einem sehenswerten Dribbling einen Schuss aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung. Wenige Minuten später musste England-Angreifer Alejandro Gomes Rodriguez (50.) mit Rot vom Feld. Der Stürmer rauschte ÖFB-Tormann Daniel Posch mit offener Sohle in den Körper.

In der 67. Spielminute holte der eingewechselte Nicolas Jozepovic einen Strafstoß heraus. Bereits zum dritten Mal im Turnier trat Moser (70.) vom Punkt an und verwandelte souverän. Wenig später sorgte der Liefering-Youngster (79.) für die Vorentscheidung, Ifeanyi Ndukwe (86.) setzte per Abstauber den Schlusspunkt.

(Red.)

Beitragsbild: ÖFB / Andreas Pichler