WM mit Messi? Müller hat Zweifel

Nach Meinung von Thomas Müller würde eine WM-Teilnahme von Lionel Messi Titelverteidiger Argentinien nicht zwangsläufig besser machen.

„Es wäre ein interessantes Projekt aus meiner Sicht, wenn er dabei wäre. Das könnte natürlich auch die ganze Statik dieser Mannschaft verändern – ob zum Guten oder zum Schlechten“, sagte der Deutsche. Argentinien trifft in der WM-Gruppenphase unter anderem auf Österreich.

Müller hat Argentinien „dick auf dem Zettel“

Messi (38), der Müller vor wenigen Wochen noch im Finale der US-Liga MLS gegenübergestanden hatte, macht seine Teilnahme am Turnier in den USA, Mexiko und Kanada von seiner körperlichen Verfassung abhängig. An fünf WM-Endrunden hat der achtmalige Ballon-d’Or-Sieger bereits teilgenommen – 2022 krönte er sich mit Argentinien zum Weltmeister.

Mit Messi im Team müssten sich Mitspieler und Trainer anpassen, befand Müller. In Erinnerung ans jüngste Aufeinandertreffen sagte der Profi der Vancouver Whitecaps: „Wenn er dann am Ball war, ist er halt total explodiert und in den richtigen Räumen explodiert und hat dann wirklich viele Dinge initiiert. Ob das jetzt aus dem Stegreif auf internationalem Weltniveau auch so funktionieren würde, bezweifle ich.“ Argentinien als WM-Favorit habe er aber „dick auf dem Zettel“, sagte der Weltmeister von 2014.

(APA)

Bild: Imago