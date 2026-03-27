In den interkontinentalen Playoffs für die WM 2026 hat Bolivien sein Halbfinal-Duell gegen Suriname mit 2:1 gewonnen.

Nach dem Rückstand zu Beginn der zweiten Spielhälfte glückte dem Team aus Südamerika auch dank eines Elfmeters zum Siegestor die Wende. Bolivien trifft nun im Finale auf den Irak und hofft damit weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 1994 – damals ebenfalls in den USA. Im Erfolgsfall würde der CONMEBOL-Vertreter in der Gruppenphase auf Frankreich, Norwegen und Senegal treffen.

Der Traum vom WM-Debüt ist indes für Suriname und dem eingesetzten LASK-Profi Melayro Bogarde geplatzt.

(Red.)

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