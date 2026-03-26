Nach Elfer-Krimi: Bosnien erkämpft sich Quali-Finale gegen Italien

Bosnien-Herzegowina ringt Wales in einem wahren Elfer-Krimi (1:1; 4:2) nieder und trifft nun im entscheidenden Duell um den WM-Startplatz auf Italien.

Wales führte nach dem Führungstreffer von Daniel James bis hinein in die Schlussphase der regulären Spielzeit, ehe Edin Dzeko nach einer Vorlage von Salzburg-Youngster Kerim Alajbegovic in der 86. Minute spät ausgleichen und das Match in die Verlängerung hinüberretten konnte.

Im Elfmeterschießen vergab Bosnien zwar den ersten Antritt, zwei Wales-Fehlschüsse sorgten aber letztendlich für ein Weiterkommen des ÖFB-Quali-Gruppengegners. Im Elfern verwertete zudem Bosnien durch Ex-Austria-Profi Haris Tabakovic und Alajbegovic.

Bosnien & Tschechien als Elfer-Spezialisten

Gleich vier Tore während der regulären Spielzeit gab es bei Irlands Gastspiel in Tschechien zu sehen. Die Hausherren lagen nach einem Elfmeter sowie einem Eigentor schon mit zwei Toren zurück, ehe die Aufholjagd noch innerhalb der 90 Minuten glückte. Leverkusens Patrik Schick hatte zum zwischenzeitlichen 1:2 (27./Foulelfmeter) getroffen. Dank Ladislav Krejci (86.) gelang der Gleichstand und man entschied das Elfmeterschießen mit 4:3 für sich. Nun empfängt Tschechien im Endspiel Dänemark.

(Red./SID).

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