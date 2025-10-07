WM-Teilnahme oder ÖFB-Torrekord? Arnautovic legt sich fest

Marko Arnautovic könnte im WM-Quali-Spiel am Donnerstag in Wien gegen San Marino einen wichtigen Schritt in Richtung ÖFB-Torrekord machen, doch die Marke von Toni Polster ist für den 36-Jährigen nach eigenen Angaben bestenfalls sekundär.

„Wenn ich wählen muss zwischen der WM und dem Rekord, nehme ich die WM, da interessiert mich der Rekord nicht“, betonte Arnautovic am Dienstag im Camp der österreichischen Nationalmannschaft in Wien.

41 Tore und damit drei Treffer weniger als Polster hat der Legionär von Roter Stern Belgrad auf dem Konto. Polster meinte erst am Montag, er gehe davon aus, seine Bestmarke an Arnautovic zu verlieren. In diesem Fall werde er Arnautovic „artig gratulieren“, so Polster. Der aktuelle ÖFB-Goalgetter, mit 127 Länderspielen auch österreichischer Rekordinternationaler, meinte in diesem Zusammenhang schmunzelnd: „Und ich werde mich artig freuen.“

Beim 4:0-Sieg Österreichs im ersten Duell mit San Marino im Juni erzielte Arnautovic einen Doppelpack, vergab aber auch einen Elfmeter. „Doch wenn wir am Donnerstag wieder einen Elfer kriegen und ich auf dem Platz stehe, werde ich ihn höchstwahrscheinlich schießen“, kündigte der Wiener an.

Wichtigste Tore aus Elfern, schönstes Tor gegen Norwegen

Treffer aus Strafstößen blieben Arnautovic besonders in Erinnerung, denn gefragt nach seinen wichtigsten Treffern in der ÖFB-Auswahl nannte er nach längerem Nachdenken die Penaltys beim 3:1 in der EM-Quali im September 2023 in Schweden und beim 3:1 bei der EURO 2024 gegen Polen. Als schönstes Tor kam Arnautovic sein 1:0 beim 5:1 gegen Norwegen im Vorjahr in Linz in den Sinn. „Die Latte zittert glaub‘ ich noch heute“, vermutete der Angreifer.

Damals netzte Arnautovic mit einem strammen Schuss via Latten-Unterkante. Nicht immer ging seine Taktik, beim Torschuss mit viel Risiko voll durchzuziehen, auf. „Der ‚Sabi‘ (Anm.: Marcel Sabitzer) attackiert mich deshalb und sagt, warum musst du immer mit 100.000 km/h schießen“, erzählte Arnautovic. „Ich denke mir immer, je stärker ich schieße, umso besser ist es. Aber ich bin nicht perfekt, ich kann auch mit 36 noch lernen.“