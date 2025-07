WM-Tickets 2026: FIFA gibt erste Informationen bekannt

Die FIFA startet rund neun Monate vor Beginn der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ihr Ticketprogramm für das Weltturnier. Das erste Bestellfenster öffne am 10. September auf fifa.com/tickets, teilte der Fußball-Weltverband am Dienstag mit. Fans sollten unter der Adresse „noch heute“ ihr Interesse anmelden und eine FIFA-ID erstellen, hieß es.

Nach dem „überwältigenden Erfolg“ der Klub-WM in den USA sei die Vorfreude auf die WM der Nationen „größer denn je“, behauptete FIFA-Präsident Gianni Infantino und ergänzte: „Wir freuen uns, die Welt wieder in Nordamerika zu begrüßen, wenn Kanada, Mexiko und die USA die größte und beste Sportveranstaltung der Welt durchführen werden.“

Infantino lud die Fans „auf der ganzen Welt“ dazu ein, „sich ihre Plätze zu sichern, da diese so begehrt sein werden wie nirgends sonst im Sport“. Allerdings wies die FIFA in ihrer Mitteilung darauf hin, dass der Erwerb einer Eintrittskarte nicht zur Einreise in eines der Gastgeberländer berechtige. Gerade in den USA könnte es angesichts der restriktiven Politik von Präsident Donald Trump je nach Herkunftsland Schwierigkeiten geben.

WM-Finale in New Jersey

Das Turnier beginnt am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt und endet am 19. Juli 2026 mit dem Finale in East Rutherford (New Jersey), wo bereits das Endspiel der Klub-WM zwischen dem FC Chelsea und Paris Saint-Germain (3:0) stattfand. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, die FIFA rechnet bei den 104 Spielen mit insgesamt 6,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern.

WM-Tickets in Phasen vergeben

Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage gelangen die Tickets in verschiedenen Phasen in den Verkauf. Wer sich per FIFA-ID registrieren lässt, wird laufend über das Verfahren des Kartenverkaufs informiert.

Der WM-Spielplan wird erst bei der Gruppenauslosung im Dezember festgelegt.

