WM-Tickets: 4,5 Millionen Anmeldungen in erster Verkaufsphase

Die Tickets für die Fußball-WM 2026 sind heiß begehrt. Während der zehntägigen Phase der Vorverkaufsziehung haben sich nach Angaben des Weltverbandes FIFA mehr als 4,5 Millionen Fans aus 216 Ländern für die erste Chance auf Eintrittskarten für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beworben.

Die meisten Anmeldungen gab es aus den drei Gastgeberländern. Auf Rang vier folgt Deutschland, die Top 10 komplettieren England, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Spanien und Italien. Die Anmeldung in dieser ersten Phase war nur mit einer Visa-Karte möglich. Der Zahlkartenanbieter ist Sponsor der FIFA.

Nach der Ziehung wird erfolgreichen Bewerbern für den Kauf von Tickets – sofern verfügbar – ein Datum sowie ein Zeitfenster zugeteilt. Mit einer Ziehung ist nicht garantiert, dass im jeweiligen Zeitfenster auch wirklich Tickets erhältlich sind. Weitere Verkaufsphasen beginnen im Oktober. Die Anmeldephase für die Frühticketziehung startet am 27. Oktober, der Verkauf steigt dann zwischen Mitte November und Anfang Dezember. Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet.

Infantino sieht „starkes Statement“

„Das sind nicht nur herausragende Zahlen, sondern auch ein starkes Statement“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Im kommenden Sommer, wenn erstmals 48 Mannschaften um die WM-Krone spielen, werde „die Welt wie nie zuvor in Nordamerika zusammenkommen“.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.