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ÖFB-Team

Wöber vom ÖFB-Team abgereist – Adduktorenprobleme bei Lawal

Maximilian Wöber ist bereits am Samstag aus dem Camp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Wien abgereist.

Der Verteidiger von Werder Bremen laboriert schon seit längerem an Muskelproblemen, ein Einsatz am Dienstag gegen Südkorea wäre ohnehin nicht geplant gewesen. In der Sonntag-Einheit im ÖFB-Campus fehlte außerdem Tobias Lawal wegen Adduktorenproblemen, dafür trainierten zuletzt angeschlagene Spieler wie David Alaba, Xaver Schlager und Konrad Laimer.

Für den Test im Happel-Stadion gegen Südkorea waren bis Sonntagnachmittag über 30.000 Karten abgesetzt.

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(APA) / Bild: GEPA