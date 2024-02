Der Wolfsberger AC hat den Vertrag mit Jonathan Scherzer verlängert. Der 28-Jährige unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis 2026.

Der Linksverteidiger spielt seit Sommer 2020 beim WAC und zählt zum Stammpersonal von Trainer Manfred Schmid. In der aktuellen Saison stand Scherzer in allen 17 Bundesliga-Spielen in der Startelf.

3383 231 Jonathan Scherzer Position Verteidigung Verein RZ Pellets WAC

Bild: GEPA