Wolfsburg-Frauen beenden Erfolgsserie von Zadrazil-Klub Bayern

Der VfL Wolfsburg hat die Erfolgsserie von Bayern München mit ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil beendet. Die Wolfsburgerinnen gewannen am Samstag den Schlager der deutschen Frauen-Fußballliga zu Hause mit 2:0 (1:0) und fügten dem aktuellen Meister nach 44 ungeschlagenen Liga-Spielen wieder eine Niederlage zu. Die bis dato letzte Bundesliga-Niederlage hatte der FC Bayern am 23. Oktober 2022 ebenfalls in Wolfsburg erlitten (1:2).

Vivien Endemann (5.) und Lineth Beerensteyn (67.) trafen vor 17.152 Fans in der Volkswagen-Arena. Zadrazil war bis zur 73. Minute im Einsatz. Wolfsburg verkürzte damit den Rückstand auf den Tabellenführer aus Bayern auf zwei Punkte.

(APA)/Beitragsbild: Imago