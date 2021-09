Wolfsburg-Trainer Van Bommel vor CL-Start optimistisch: “Können Gruppe überstehen”

via

via Sky Sport Austria

Trainer Mark van Bommel ist optimistisch, mit Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg in der Champions League zu überwintern. “Wir können unsere Gruppe überstehen, genau das denken aber auch die drei anderen Klubs. Wir hätten es aber schwieriger treffen können”, sagte der Niederländer dem SID am Rande eines Termins mit Partner Volkswagen.

Das Comeback in der Königsklasse nach mehr als fünf Jahren Pause beginnt für die Niedersachsen am 14. September (21.00 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim französischen Meister OSC Lille. Die weiteren Gegner in der Gruppe G sind Salzburg und der FC Sevilla.

(SID) / Bild: Imago