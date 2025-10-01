Newcastle feiert klaren Auswärtssieg bei Union Saint-Gilloise

Newcastle United konnte am 2. Spieltag in der CL-Ligaphase auswärts bei Union Saint-Gilloise einen 4:0-Auswärtserfolg einfahren. ÖFB-Teamstürmer Raul Florucz fehlte bei den Belgiern aufgrund einer Sperre.

Der Deutsche Nick Woltemade hat dabei sein erstes Tor in der UEFA Champions League erzielt. Der Stürmer lenkte einen Schuss von Sandro Tonali per Ferse sehenswert ins Tor. Zunächst sah es nach einem Eigentor aus, doch die UEFA sprach den Treffer Woltemade zu.

Damit ist der 90-Millionen-Mann der erste Spieler von Newcastle in der Vereinsgeschichte, der sowohl bei seinem ersten Start in der Premier League als auch bei seinem ersten Start in der Champions League ein Tor für den Klub erzielt hat.

Tore im VIDEO:

0:1 – Nick Woltemade (17.)





0:2 – Anthony Gordon (44./Elfmeter)





0:3 – Anthony Gordon (64./Elfmeter)





0:4 – Harvey Barnes (80.)





Bild: Imago