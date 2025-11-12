Wolverhampton präsentiert neuen Trainer
Das Schlusslicht der englischen Premier League hat einen neuen Trainer gefunden: Rob Edwards übernimmt ab sofort die Wolverhampton Wanderers.
Der 42-Jährige löste seinen Vertrag beim Championship-Club FC Middlesbrough auf und unterschrieb bei den schwer angeschlagenen Wolves für dreieinhalb Jahre bis 2029. Edwards war auch schon als Profi für den Klub aktiv gewesen.
Wolverhampton hatte zu Beginn des Monats den früheren Trainer von 1860 München, Vitor Pereira, wegen Erfolglosigkeit entlassen. In elf Spielen in der Premier League haben die Wolves bisher nur magere zwei Punkte gesammelt. Der Abstand zum Tabellenplatz 17 beträgt bereits acht Punkte.
(SID) / Bild: Imago